Новичок, умудренный опытом...

Пишу грамотно, без орфографических, стилистических ошибок. Соблюдаю пунктуацию. Придерживаюсь ТЗ заказчика. "Воду" лью в минимальных количествах, в виде росы. Пишу в основном на сторонних ресурсах. На этом - первая регистрация.

Предпочитаю копирайт на темы: строительство (сварочные, отделочные, столярные, сантехнические работы), строительные материалы, путешествия (по СНГ и Азии), написание отзывов на технику (электроника, электрическая, автоматика, машины, мотоциклы!, устройства, двигатели), технические описания, домашнее хозяйство в широком аспекте (выращивание растений, системы полива, ландшафтный дизайн).