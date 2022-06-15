MotokEHell

Диктор Станислав Ковалев. ОЗВУЧКА.

Добрый день!

Меня зовут Станислав Ковалев, я диктор. Занимаюсь озвучкой более 5 лет.

Я озвучивал такие крупные проекты как Яндекс, Лексус, ВТБ, Сбербанк, Гео, Ворлд оф Танкс, Геншн, Дедпул и многие другие.

Пришлите мне текст, мы его обсудим, если нужно подкорректируем. После чего я приступлю к записи. Как всё будет готово, я вам перешлю аудиофайлы. Если потребуется корректировка в записи, то перезапишем, пока конечный результат вас полностью не устроит.