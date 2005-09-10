Moveax

Гость Moveax

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка сайта на Joomla

    Есть: - html шаблон страниц сайта - внешний вид (изображение) и описание всех цветов и шрифтов - описание функциональности Необходимо: - подобрать необходмые модули для реализации сайта - написать css для шаблона и для используемых модулей Отдельно оговаривается верстка текстов. Указывайте ваши сроки ...

    Верстка сайтаHTMLCSSJoomla
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Перенос БД форума

    $50

    Необходимо перенести существующую БД форума на новый форум. Результат - php скрипт для запуска на сервере с форумом. Срок - 1 день Сразу указывайте желаемую цену за работу.

    PHP
    Базы данных11 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Шаблон страницы

    $50

    Необходим шаблон страницы в стиле MSDN2 (только центральная часть, где находится описание функций). http://msdn2.microsoft.com/ Для примера можно взять любую функцию WinAPI. Функциональность "показа/скрытия" блоков должна присутствовать. Необходимо сделать так, что бы любой блок можно было легко добавить/удалить (т.е. ...

    CSS
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    18 лет назад

  • Простой мамбот

    $50

    Нужен небольшой модуль для Mambo/Joomla. Описание работы: Таблица констант. В администраторской части задаем/редактируем/удаляем имена и значения констант. Простая таблица "имя - значение". На сайте при выводе страницы имена констант в тексте вида {const:[имя]} заменяются на значения. Никаких наворотов не ...

    Joomla
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Разработка (доработка) CMS сайта

    Необходимо создать новую CMS или доработать текущую под наши требования. Возможен заказ дизайна сайта. Краткое ТЗ: * работа на apache + php +mysql * добавление статей через админку (импорт через форму) * разделение статей по ...

    PHPMySQLДизайн сайтаApache
    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Создание реализации IContextMenu

    $50

    Необходимо реализовать настраеваемое IContextMenu: GUID, CLSID, список расширений и пункты меню берутся из файла настройки. Условие - нормальная компилиция под x64 или (при отсутствии x64 компилятора) в режиме совместимости с x64 (/Wp64). Среда - MSVC. Только ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Windows программист + PHP программист

    Требуются: 1) Windows программист. Знание: MSVC++, WinAPI, WTL. Рассматриваются предложения о разовоv сотрудничестве и постоянной работе. Просьба к резюме сразу приложить: - указание сколько часов готовы тратить ежедневно работу и желаемый оклад в месяц. - пример исходного кода. Он не ...

    PHPMySQL
    Программирование ПО18 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
to4kaRU
Карен 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$0
9 баллов
18 лет назад
Простой мамбот
Приятно иметь дело. Все вопросы решались легко. Не возникло никаких проблем.