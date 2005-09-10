Необходим шаблон страницы в стиле MSDN2 (только центральная часть, где находится описание функций). http://msdn2.microsoft.com/ Для примера можно взять любую функцию WinAPI. Функциональность "показа/скрытия" блоков должна присутствовать. Необходимо сделать так, что бы любой блок можно было легко добавить/удалить (т.е. ...