3D моделер-визуализатор интерьеров и экстерьеров
Резюме
Горстка Алексей Владимирович
Пол: мужчина
Возраст: 20 лет
Образование: неоконченное высшее
Опыт работы визуализатором: 2 года
моб. 8-098-764-72-21
e-mail: [email protected]
Ищу работу визуализатором. Владею в совершенстве 3ds max, V-ray, Photoshop. Опыт работы в сфере визуализатора 2 года. Личные качества: пунктуальный, ответственный, порядочный, работу ставлю на первое место, легко работаю в коллективе, трудности не пугают, стремление карьерного роста. Работа интересует как в офисе так и удаленно на дому.
Опыт работы:
- дизайн студия ''Voevodina design'', моделирование и визуализация интерьеров
- дизайн студия ''ВКЛ'', моделирование и визуализация интерьеров
Портфолио
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