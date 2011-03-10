3D моделер-визуализатор интерьеров и экстерьеров

Резюме

Горстка Алексей Владимирович

Пол: мужчина

Возраст: 20 лет

Образование: неоконченное высшее

Опыт работы визуализатором: 2 года

моб. 8-098-764-72-21

e-mail: [email protected]

Ищу работу визуализатором. Владею в совершенстве 3ds max, V-ray, Photoshop. Опыт работы в сфере визуализатора 2 года. Личные качества: пунктуальный, ответственный, порядочный, работу ставлю на первое место, легко работаю в коллективе, трудности не пугают, стремление карьерного роста. Работа интересует как в офисе так и удаленно на дому.

Опыт работы:

- дизайн студия ''Voevodina design'', моделирование и визуализация интерьеров

- дизайн студия ''ВКЛ'', моделирование и визуализация интерьеров