MovieTography

Дарья MovieTography

 
26 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Видеомонтаж|Транскрибация

- Видеомонтаж и цветокоррекция 

- Грамотный перевод речи с аудио/видео в текст

Здесь https://sdaria.pb.gallery/ вы можете ознакомится с частью моих работ, среди которых - имеющие награды фестивалей социальной рекламы. 

Дополнительные примеры роликов можно увидеть в разделе "Портфолио" прямо в этом профиле.

My inst: https://www.instagram.com/darya_sustova/

My email: [email protected] 

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Портфолио