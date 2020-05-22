Видеомонтаж|Транскрибация
- Видеомонтаж и цветокоррекция
- Грамотный перевод речи с аудио/видео в текст
Здесь https://sdaria.pb.gallery/ вы можете ознакомится с частью моих работ, среди которых - имеющие награды фестивалей социальной рекламы.
Дополнительные примеры роликов можно увидеть в разделе "Портфолио" прямо в этом профиле.
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Портфолио
- Интро для создающегося канала копирайтера75 просмотров
- Miniclip for Instagram's stories74 просмотра
- СЧАСТЬЕ, ЧТО ЖИВУ70 просмотров
- Barcelona'1872 просмотра
- Болгария.Рассветы и закаты74 просмотра
- Ролики для канала с детскими сказками71 просмотр
- SMM для Лего67 просмотров