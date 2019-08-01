Привет, на связи Мовсар!
Занимаюсь Web-Разработкой уже порядка 2 лет и люблю решать сложные технические задачи. Делаю сайт под ключ а так же делаю различные рода доработки:
Web-навыки
- Html/css
- Bootstrap
- Flexbox
- Gulp
- Sass
- jQuery
- Основы-JavaScript
- Основы-Php
- WordPress
2. Оптимизация сайта
3. Перенос сайта на другой хостинг (или домен)
4. Прикрутить аналитику сайта (Яндекс Метрика, Google Analytics)
Есть большой опыт владения в WordPress, Open Cart а так же делаю на них различные рода сайты, такие как:
– Одностраничные сайты
– Многостраничные сайты
– Сайты для компании
– Интернет магазины
– Блог
– Информационные сайты
Просьба сразу писать в Whats App или Telegram
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Telegram- Movsar17 Whatsapp+7(995) 954-27-21
Действие аккаунта приостановлено!