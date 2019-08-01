Movsar_19

Мовсар Movsar_19

 
25 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Привет, на связи Мовсар!

Занимаюсь Web-Разработкой уже порядка 2 лет и люблю решать сложные технические задачи. Делаю сайт под ключ а так же делаю различные рода доработки:

Web-навыки

  • Html/css
  • Bootstrap
  • Flexbox
  • Gulp
  • Sass
  • jQuery
  • Основы-JavaScript
  • Основы-Php
  • WordPress
1. Верстка

2. Оптимизация сайта

3. Перенос сайта на другой хостинг (или домен)

4. Прикрутить аналитику сайта (Яндекс Метрика, Google Analytics)

Есть большой опыт владения в WordPress, Open Cart а так же делаю на них различные рода сайты, такие как:

– Одностраничные сайты

– Многостраничные сайты

– Сайты для компании

– Интернет магазины

– Блог

– Информационные сайты

Просьба сразу писать в Whats App или Telegram

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Telegram- Movsar17  Whatsapp+7(995) 954-27-21 