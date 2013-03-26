Здравствуйте!

Я дипломированный переводчик научно-технической и художественной литературы с английского и французского языков. Профессионально занимаюсь переводами с 2004 года. За эти годы накопился большой опыт переводов по различным тематикам (туризм, экономика и менеджмент, строительство, судовая механика, часы, художественная литература, деловая переписка, инвестиционные проекты и т.д.). Перевожу документы для оформления виз (еще никому из туристов в визе не отказали ))

Также имею трехлетний опыт копирайтинга\рерайтинга, контент-менеджмента и написания статей для модных блогов.

К своей работе отношусь ответственно, заказы выполняю вовремя.

Готова как к долгосрочному сотрудничеству, так и к разовым работам.

Обращайтесь! Цены приемлемые, при больших объемах - скидки!