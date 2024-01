MrAlexSerov

Creatively и с умом!

Здравствуйте, я молодой фрилансер, ищущий работу на просторах интернета. Имею достаточно большие знания в разработки сайтов под ключ, да и в принципе по Web-дизайну. Имел опыт в различных локальных PR компаниях, так что Креатив, Быстрота и Качество это точно про меня. Не сильно люблю, когда работодатели влезают в сам процесс работы, но всегда выслушиваю все пожелания и пытаюсь совместить свое виденье с ними, дабы получился хороший результат для обеих сторон! Лучше всего связываться в Telegram @AlexSerof, но так же можно и через сайт.

выполняю работы по таким направлениям: разработка сайтов под ключ, PR компании, а именно слоганы, текста, разработка эмблемы фирм, так же могу делать рефераты, курсовые, презентации, почти на любые темы.

Thanks for you attention!