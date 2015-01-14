Чем качественнее - тем лучше!

﻿Доброго времени суток...

Меня зовут Евгений. Я учусь в общеобразовательной школе г. Ижевска в 9-м классе. Достаточно неплохо владею русским языком, что позволяет спустить орфографические ошибки к минимуму, английским, да и ошибок с оформлением работ не будет - с информатикой тоже дружу. Заканчиваю муз. школу по классу баяна, владею гитарой и ещё несколькими муз. инструментами, участник волонтёрской деятельности. Я писал статьи для школьных стен-газет, по сочинениям в школе одни пятёрки, умею писать стихи, небольшие рассказы.

﻿Готов выполнять свои обязательства перед работодателем в срок.