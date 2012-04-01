Сайт integrad.com.ua Необходимо исправить ошибки в меню и рубриках, не позволяющие свободно редактировать меню 1-3 уровня. Необходимо наполнить сайт информацией и периодически обновлять. Необходимо оптимизировать сайт для рекламы Ищу инициативного человека, ...
- HTML-верстка5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Сайт integrad.com.ua Исправление ошибок меню. Исправление ошибок админки. Модернизация системы управления контентом. Модернизация виджетов главной страницы. Соискателей прошу: - самостоятельно определить внешние ошибки и предложить варианты ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать базовые настройки для внутреннего портала компании на основе SharePoint: 1) шаблоны 2) маршрут документов 3) нумерование документов 4) визирование документов к исполнению согласно иерархии компании 5) контроль ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Наполнить сайт ИТ-компании описанием услуг, небольшим количеством продукции. В дальнейшем потребуется регулярное обновление акций и новостей.Копирайтинг16 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Наполнение сайта товаром. Схема следующая: 1) Поиск в сети по артикулу и названию производителя 2) Копировать картинки в хорошем разрешении, переименовать по коду артикула и загрузить на сайт. 3) Добавить товар, ...Наполнение сайтов31 заявкаЗакрыт13 лет назад