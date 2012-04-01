MrBalu

Андрей MrBalu

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сопровождение и мелкий ремонт сайта

    Сайт integrad.com.ua Необходимо исправить ошибки в меню и рубриках, не позволяющие свободно редактировать меню 1-3 уровня. Необходимо наполнить сайт информацией и периодически обновлять. Необходимо оптимизировать сайт для рекламы Ищу инициативного человека, ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исправление ошибок на сайте

    $100

    Сайт integrad.com.ua Исправление ошибок меню. Исправление ошибок админки. Модернизация системы управления контентом. Модернизация виджетов главной страницы. Соискателей прошу: - самостоятельно определить внешние ошибки и предложить варианты ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Внутренний портал на SharePoint

    Необходимо сделать базовые настройки для внутреннего портала компании на основе SharePoint: 1) шаблоны 2) маршрут документов 3) нумерование документов 4) визирование документов к исполнению согласно иерархии компании 5) контроль ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение сайта

    Наполнить сайт ИТ-компании описанием услуг, небольшим количеством продукции. В дальнейшем потребуется регулярное обновление акций и новостей.

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Maximalsport.com наполнение товаром

    $250

    Наполнение сайта товаром. Схема следующая: 1) Поиск в сети по артикулу и названию производителя 2) Копировать картинки в хорошем разрешении, переименовать по коду артикула и загрузить на сайт. 3) Добавить товар, ...

    Наполнение сайтов31 заявка
    Закрыт
    13 лет назад