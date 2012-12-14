Решу любые задач:
- лабораторные на Pascal, Delphi, C#, Visual Basic, VBA(Office),
- напишу запросы, процедуры, функции SQL любой сложности (MSSQL, FireBird, Oracle и т.д.). Создание БД с нуля, написание полной архитектуры системы.
- Помощь в написание курсовых и дипломных проектов (составление и наполнение пояснительных записок, разработка прикладного ПО (информационные системы, системы учета и т.д.)).
Имеется многолетний опыт работы в сфере ИТ, программирование на языках высокого уровня.
Проведение курсов, обучение на дому (возраст не ограничен):
- обучение компьютерной грамоте;
- введение в программирование, углубленное изучение программирование;
- изучение основ ООП и разработка сложных программных продуктов (Delphi, C#, Pascal и т.д.);
- написание запросов, процедур, триггеров, функций SQL(от простого к сложному), администрирование SQL сервер;
- обучение слепой печати;
- проведение online - обучения.
Обращайтесь по любым вопросам.