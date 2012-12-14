Программист SQL, Delphi, C#, Visual Basic, VBA

Решу любые задач:

- лабораторные на Pascal, Delphi, C#, Visual Basic, VBA(Office),

- напишу запросы, процедуры, функции SQL любой сложности (MSSQL, FireBird, Oracle и т.д.). Создание БД с нуля, написание полной архитектуры системы.

- Помощь в написание курсовых и дипломных проектов (составление и наполнение пояснительных записок, разработка прикладного ПО (информационные системы, системы учета и т.д.)).

Имеется многолетний опыт работы в сфере ИТ, программирование на языках высокого уровня.

Проведение курсов, обучение на дому (возраст не ограничен):

- обучение компьютерной грамоте;

- введение в программирование, углубленное изучение программирование;

- изучение основ ООП и разработка сложных программных продуктов (Delphi, C#, Pascal и т.д.);

- написание запросов, процедур, триггеров, функций SQL(от простого к сложному), администрирование SQL сервер;

- обучение слепой печати;

- проведение online - обучения.

Обращайтесь по любым вопросам.