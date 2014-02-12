Верстальщик

Разработка сайтов и верстка PSD макетов любого уровня сложности. Валидация и кроссбраузерность обязательный атрибут в предоставлении моих услуг. Качество, гарантии и низкие цены тоже приветствуют каждого из вас. Для постоянных заказчиков идут индивидуальные скидки. Также есть возможность предоставления сканов моих данных для менее уверенных заказчиков. Работаю по предоплате 25% минимально. Принимаются к оплате VISA и Webmoney и ничего больше. Кстати, в Webmoney имею аттестат продавца, дополнительное преимущество не беспокоиться за свои деньги и мою работу.