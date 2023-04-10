MrChewbacca

3D-artist

Приветствую Вас! Меня зовут Константин, и я 3D-художник. Занимаюсь 3D моделированием, визуализацией, стилизованными сценами.

Работаю с различными программами, включая Blender, Substance Painter, Photoshop и владею широким спектром навыков, включая моделирование, текстурирование, освещение и анимацию.

Я стремлюсь к тому, чтобы каждый проект, над которым я работаю, был уникальным и оригинальным, и я всегда готов к тесному взаимодействию с клиентами, чтобы обеспечить высокое качество работы и достичь их целей.

Если вы ищете талантливого 3D-художника для своего проекта, с удовольствием помогу вам. Свяжитесь со мной, чтобы обсудить подробности вашего проекта и начать работу прямо сейчас!