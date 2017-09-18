MrDGM

Глеб MrDGM

 
24 годаРоссия/Сыктывкар
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Бот по ставкам для пк

    Программа бот делающая ставки по прогнозам пользователей сайта [url=https://vprognoze.ru/]vprognoze.ru[/url]  Как это будет работать? – При входе в программу будет авторизация в 3-х букмекерских конторах, далее пользователь программы выбирает интересующих его прогнозистов на сайте [url=https://vprognoze.ru/]vprognoze.ru[/url] , указывает сумму ставки и ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется разработчик сайтов

    $200

    Нужно создать простенький сайт для любителей сыграть в игры на деньги.  (Сайт будет работать как гарант, игры не нужно делать!) Движок на ваш выбор, шаблон допускается переделанный из сети. Что должно быть на сайте: 1. Примерно 6  страниц - ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
Adren
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Узнать какую информацию получает сайт от меня
Отличный заказчик, как и человек, ФСБ, КГБ, Массад, МИ-6 ))))))
чувак, спасибо, реально помог!))
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