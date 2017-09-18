Нужно создать простенький сайт для любителей сыграть в игры на деньги. (Сайт будет работать как гарант, игры не нужно делать!) Движок на ваш выбор, шаблон допускается переделанный из сети. Что должно быть на сайте: 1. Примерно 6 страниц - ...