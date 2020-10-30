🔥Качественный и уникальный дизайн логотипа для Вашей компании﻿!🔥

Моя цель - дать заказчику то, за чем он пришел на данную биржу!﻿

Начав работу со мной Вы экономите:

 Деньги. Качественный дизайн Вашего логотипа или Landing Page. Так же мы можем подобрать иную сумму для создания дизайна логотипа или дизайна лендинг веб-сайта(если у вас ограниченный бюджет). Исходники логотипа в ПОДАРОК!!!

⏳ Время на заполнение технического задания. За свой небольшой опыт работы я понимаю, что заполнение технического задания может быть не идеальным, поэтому научился прогнозировать логику работы одного или другого

элемента в логотипе или же в лендинге веб-сайта.

 Свои нервы. Ваши просьбы и желания, которые мы не обговорили на начальном этапе уже внесены в стоимость работы! Если у Вас появилось желание заменить какой-то элемент в логотипе или в лендинге(шрифт, цвет и т.д), я с

радостью предоставлю эту возможность!

Так же присутствует гарантия на дизайн в течении 2-х недель! Это значит что я в течение недели после передачи архива с готовым лендингом или логотипом я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при

приеме работы и замечены позже.

🔥Со мной круто работать, ведь я всегда на связи и готов качественно исполнить поставленную задачу!🔥

Моё портфолио:

https://www.behance.net/DexOs (Лендинги)

Связаться со мной:

• WhatsApp: +380680299698

• E-mail: [email protected]

• Можете написать мне в личные сообщения)

Чем я занимаюсь:

• Дизайн логотипов в векторе

• Дизайн фирменной айдентики

• Дизайн лендингов

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком.