🔥Качественный и уникальный дизайн логотипа для Вашей компании!🔥
Моя цель - дать заказчику то, за чем он пришел на данную биржу!
Начав работу со мной Вы экономите:
Деньги. Качественный дизайн Вашего логотипа или Landing Page. Так же мы можем подобрать иную сумму для создания дизайна логотипа или дизайна лендинг веб-сайта(если у вас ограниченный бюджет). Исходники логотипа в ПОДАРОК!!!
⏳ Время на заполнение технического задания. За свой небольшой опыт работы я понимаю, что заполнение технического задания может быть не идеальным, поэтому научился прогнозировать логику работы одного или другого
элемента в логотипе или же в лендинге веб-сайта.
Свои нервы. Ваши просьбы и желания, которые мы не обговорили на начальном этапе уже внесены в стоимость работы! Если у Вас появилось желание заменить какой-то элемент в логотипе или в лендинге(шрифт, цвет и т.д), я с
радостью предоставлю эту возможность!
Так же присутствует гарантия на дизайн в течении 2-х недель! Это значит что я в течение недели после передачи архива с готовым лендингом или логотипом я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при
приеме работы и замечены позже.
🔥Со мной круто работать, ведь я всегда на связи и готов качественно исполнить поставленную задачу!🔥
Моё портфолио:
https://www.behance.net/DexOs (Лендинги)
Связаться со мной:
• WhatsApp: +380680299698
• E-mail: [email protected]
• Можете написать мне в личные сообщения)
Чем я занимаюсь:
• Дизайн логотипов в векторе
• Дизайн фирменной айдентики
• Дизайн лендингов
* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком.
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