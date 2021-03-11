Здравствуйте, меня зовут Александр. Имею опыт работы с маркетплейсом Валдберрис в нише "Женская одежда", "Бижутерия". Помогу как с первым выходом на площадку, так и с дальнейшим развитием.
Могу выполнять следующие задачи на постоянной основе:
- Контроль и организация проведения инвентаризации продукции
- Постановка плана отгрузок в отдел комплектации
- Информирование о том, как правильно упаковать товар в соответствии с требованием маркетплейса
- Контроль отгрузки
- Рекомендации по ценообразованию
- Подготовка документации для загрузки заказов на маркетплейс
- Загрузка товарных номенклатур и печать штрихкодов
- Заполнение спецификаций на товар для сетей
- Размещение необходимого контента (фото, описание)
- Ответы на вопросы и отзывы клиентов с торговых площадок
- Взаимодействие со службой поддержки маркетплейса ВБ
- Возможно ведение личного кабинета поставщика на постоянной основе.