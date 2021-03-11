Здравствуйте, меня зовут Александр. Имею опыт работы с маркетплейсом Валдберрис в нише "Женская одежда", "Бижутерия". Помогу как с первым выходом на площадку, так и с дальнейшим развитием.

Могу выполнять следующие задачи на постоянной основе:

- Контроль и организация проведения инвентаризации продукции

- Постановка плана отгрузок в отдел комплектации

- Информирование о том, как правильно упаковать товар в соответствии с требованием маркетплейса

- Контроль отгрузки

- Рекомендации по ценообразованию

- Подготовка документации для загрузки заказов на маркетплейс

- Загрузка товарных номенклатур и печать штрихкодов

- Заполнение спецификаций на товар для сетей

- Размещение необходимого контента (фото, описание)

- Ответы на вопросы и отзывы клиентов с торговых площадок

- Взаимодействие со службой поддержки маркетплейса ВБ

- Возможно ведение личного кабинета поставщика на постоянной основе.