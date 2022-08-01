Нужен сайт? Я решу эту проблему за Вас! Качественная верстка сайтов по дизайн-макетам

Привет, меня зовут Антон Простяков! Я веб-разработчик. Я веб-разработчик. Начинал с создания сайтов, как хобби, для друзей и знакомых. Со временем это переросло в профессиональную деятельность.

Занимаюсь созданием и версткой веб-сайтов по готовым макетам (psd/figma и т. д.) и специализируюсь, по большей части, на верстке лендингов и сайтов-портфолио.

Мои преимущества:

- Семантическая верстка;

- Чистый, валидный и минимизированный код;

- Индивидуальный подход ко всем заказчикам и создаваемым сайтам;

- Всегда на связи. Я открыт для общения и сотрудничества;

- Соблюдение сроков;

- Консультация бесплатно.

Что вы получите в итоге?

✔️ Архив с файлами в формате html, css и js;

✔️ Все слайдеры, карусели, всплывающие окна и прочие анимации будут работать (функционал сайта обсуждается отдельно);

✔️ Качественный, чистый, аккуратный, валидный код;

✔️ Внесение изменений и/или корректировок после сдачи проекта;

✔️ Хорошее настроение.

От Вас мне понадобится совсем немного:

✔️ Позитивный настрой;

✔️ Желание сотрудничества;

✔️ Сам дизайн-макет (.psd, .fig);

✔️ Ваши пожелания и требования к работе;

✔️ Желательно наличие грамотно составленного ТЗ.

Обладаю знаниями и навыками:

▫️ HTML5;

▫️ CSS3;

▫️ JavaScript/JQuery;

▫️ CSS-фреймворков;

▫️ PhotoShop, Figma;

▫️ Оптимизации под мобильные устройства;

▫️ Системы контроля версий Git;

▫️ Имею опыт реализации анимации на сайте;

▫️ Верстка по БЭМ-методологии (если потребуется).