Привет, меня зовут Антон Простяков! Я веб-разработчик. Я веб-разработчик. Начинал с создания сайтов, как хобби, для друзей и знакомых. Со временем это переросло в профессиональную деятельность.
Занимаюсь созданием и версткой веб-сайтов по готовым макетам (psd/figma и т. д.) и специализируюсь, по большей части, на верстке лендингов и сайтов-портфолио.
Мои преимущества:
- Семантическая верстка;
- Чистый, валидный и минимизированный код;
- Индивидуальный подход ко всем заказчикам и создаваемым сайтам;
- Всегда на связи. Я открыт для общения и сотрудничества;
- Соблюдение сроков;
- Консультация бесплатно.
Что вы получите в итоге?
✔️ Архив с файлами в формате html, css и js;
✔️ Все слайдеры, карусели, всплывающие окна и прочие анимации будут работать (функционал сайта обсуждается отдельно);
✔️ Качественный, чистый, аккуратный, валидный код;
✔️ Внесение изменений и/или корректировок после сдачи проекта;
✔️ Хорошее настроение.
От Вас мне понадобится совсем немного:
✔️ Позитивный настрой;
✔️ Желание сотрудничества;
✔️ Сам дизайн-макет (.psd, .fig);
✔️ Ваши пожелания и требования к работе;
✔️ Желательно наличие грамотно составленного ТЗ.
Обладаю знаниями и навыками:
▫️ HTML5;
▫️ CSS3;
▫️ JavaScript/JQuery;
▫️ CSS-фреймворков;
▫️ PhotoShop, Figma;
▫️ Оптимизации под мобильные устройства;
▫️ Системы контроля версий Git;
▫️ Имею опыт реализации анимации на сайте;
▫️ Верстка по БЭМ-методологии (если потребуется).