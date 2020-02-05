Мы можем предложить Вам весь спектр услуг от создания концепции, разработки фирменного стиля и проектных работ, до запуска объекта под ключ и его дальнейшего сопровождения. Подключаемся к проекту на любой стадии, выполняем работы любой сложности, проводим согласования, помогаем с запуском.
Наши основные направления:
• разработка концепции, концепт-проекты на объекты любой сложности
• создание дизайн-проекта, ребрендинг, брендбук, нейминг, эскизные проекты
• технологическое решение, архитектурное решение
• конструкции зданий, металлоконструкции
• проектирование инженерных сетей (ОВиК, ВК, ЭОМ, СС, ОПС)
• расчет освещения проектов любой сложности
• монтажные работы по всем инженерным разделам
• строительные, отделочные работы
• авторский, технический надзор
• согласования с различными инстанциями
• юридическое сопровождение, консалтинг по юридическим вопросам
• помощь в подборе поставщика оборудования
• консалтинг по запуску, производственному учету
• реконцепция объекта питания, анализ падения доходности
• разработка концепции меню, услуги бренд-шефа и бар-менеджера
• автоматизация, производственный учет, аудит
• упаковка во франчайзинг (для сети)