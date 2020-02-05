Разрабатываем концепции, подбираем и проверяем помещения, проектируем и подбираем оборудование, строим и сопровождаем юридически заведения от 10 м2

Мы можем предложить Вам весь спектр услуг от создания концепции, разработки фирменного стиля и проектных работ, до запуска объекта под ключ и его дальнейшего сопровождения. Подключаемся к проекту на любой стадии, выполняем работы любой сложности, проводим согласования, помогаем с запуском.

Наши основные направления:

• разработка концепции, концепт-проекты на объекты любой сложности

• создание дизайн-проекта, ребрендинг, брендбук, нейминг, эскизные проекты

• технологическое решение, архитектурное решение

• конструкции зданий, металлоконструкции

• проектирование инженерных сетей (ОВиК, ВК, ЭОМ, СС, ОПС)

• расчет освещения проектов любой сложности

• монтажные работы по всем инженерным разделам

• строительные, отделочные работы

• авторский, технический надзор

• согласования с различными инстанциями

• юридическое сопровождение, консалтинг по юридическим вопросам

• помощь в подборе поставщика оборудования

• консалтинг по запуску, производственному учету

• реконцепция объекта питания, анализ падения доходности

• разработка концепции меню, услуги бренд-шефа и бар-менеджера

• автоматизация, производственный учет, аудит

• упаковка во франчайзинг (для сети)