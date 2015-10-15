MrKraus

Александр MrKraus

 
33 года
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Ищу постоянную удаленную работу контент-менеджера

Опыт работы :

Seo портал millionierbux.ru

Обязанности : наполнение сайта контентом для веб мастеров.

После раскрутки сайт был продан.

Imbastore.ru 

Контент-менеджер, модератор форума.

Создание уникальных конкурсов, модерация форума.

Abo.ua - интернет гиппермаркет

Контент-менеджер

Наполнение сайта товарами.

Авто-портал + портал "желтой" прессы

Контент-менеджер.

Поиск ,отбор и размещение уникальных статей.

Работа на CMS : DLE,Joomla,WordPress.

Знание языков : английский,русский,украинский

Базовые знания HTML,PHP,CSS.

Наполнение сайтов
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
#601