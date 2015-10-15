Ищу постоянную удаленную работу контент-менеджера
Опыт работы :
Seo портал millionierbux.ru
Обязанности : наполнение сайта контентом для веб мастеров.
После раскрутки сайт был продан.
Контент-менеджер, модератор форума.
Создание уникальных конкурсов, модерация форума.
Abo.ua - интернет гиппермаркет
Контент-менеджер
Наполнение сайта товарами.
Авто-портал + портал "желтой" прессы
Контент-менеджер.
Поиск ,отбор и размещение уникальных статей.
Работа на CMS : DLE,Joomla,WordPress.
Знание языков : английский,русский,украинский
Базовые знания HTML,PHP,CSS.
Наполнение сайтов
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
#601