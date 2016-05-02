Точки, буквы, запятые... Все они мои, родные

· Сбиты с толку запятыми?

· Орфография присланного текста вводит в ступор?

· Возмущены пунктуацией?

· Вводные фразы и вовсе не выделены?

Что ж, вы не одиноки в этом. Складывается впечатление, что все меньше и меньше людей могут писать и переводить. В то время как все еще много людей могут и, что самое главное, любят читать. Они-то учуют ошибки за версту.

Решили сэкономить? Тогда не ждите отклика от читателей вашего сайта. Не ждите, что они снова захотят читать то, за что вы решили меньше заплатить.

Чтобы перевести любой текст должным образом, необходимо поставить себя на место того, кто его будет читать. "Шлифовать" его до тех пор, пока не будет очевидно, что вот оно, то самое, что зацепит, задержит читателя, что будет заставлять его возвращаться на сайт снова и снова. Однако, небрежность авторов, естественно, не дает ожидаемого результата.

Но! Есть решение. Я. Если вам необходимо перевести пробный текст, пришлите мне его, и я переводу его в течение 24 часов. Вы хотите спать спокойно и не беспокоиться о том, что ваши читатели прочтут "нечто удивительное"? Обращайтесь ко мне.

К слову, я заинтересован в долгосрочном сотрудничестве. Форекс, бинарные опционы и кино - это темы, которые я люблю и в которых я действительно разбираюсь. Предпочитаемое направление перевода - с английского на русский.

Да прибудет с вами удача и хорошее настроение!