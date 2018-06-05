Не делаю видеопрезентации, а создаю их!

Приветствую читателей моей страницы! На бирже фриланса я новичок, но в работе с анимацией имею колоссальный опыт. Ранее работал в компании единомышленников. За плечами десятки работ по инфографике и анимации. В портфолио предоставил несколько видеороликов из десятков созданных работ.

Со мной легко работать.

1. Если у вас есть уже готовый сценарий и зачитка от диктора - сделаю как вам нужно.

2. Если вы не знаете как должна выглядеть ваша видеопрезентация, а есть только продукт, который нужно презентовать, то я возьмусь за полную разработку ролика от А до Я.

Не делаю видеопрезентации, а создаю их!