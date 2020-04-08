Я пишу и говорю. С буквами обвенчался 5 лет назад. Не изменяю. С речью дружу с детства, вроде взаимно.

Меня зовут Ильяс, мне 24. Работал официантом, менеджером по продажам, аниматором, в данный момент бармен. Люблю медуз, всегда хожу в разных носках. Пишу стихи, рассказы, и выступаю с ними. Могу написать продающий текст, описание, рекламу. Образование - бакалавр(инженерное). Окончил школу радиоведущих, имею опыт в озвучке. Считаю себя разносторонне развитым. Это НЕ значит, что я специалист в любом направлении. Это значит, что мне нужно небольшое количество времени чтобы углубится в конкретную сферу и выполнить заказ. Зарегистрировался здесь потому, что хочу развиваться как писатель и уметь писать разное, получить опыт работы с онлайн-заказчиком. Ну и еще потому, что бар, в виду карантина, закрыт, а рот нет. Надеюсь мы сработаемся!