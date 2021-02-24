Front-end developer
Разработка веб-сайтов под ключ. Доработка уже существующих. Интеграция с популярными CMS (Modx, Wordpress). Верстка с использованием gulp, препроцессоров, Html5, Jquery.
Мои основные умения и навыки:
- HTML5, CSS3
- PHP5+
- Gulp&bower, webpack
- Работа с bootstrap и materialize
- SASS/SCSS, LESS, PostCSS
- Опыт в использовании GIT
- Работа с MYSQL
- Опыт интеграции и работы с CMS MODX REVO/EVO
- Опыт работы с 1С Битрикс, Joomla, Typo3, Wordpress
- Знание основ в фреймворках Django, Reactjs
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Портфолио
- Сайт путешествий202 просмотра
- Загородный посёлок146 просмотров
- Landing-page restaurant206 просмотров
- Информационный сайт для парка180 просмотров
- Русскоязычный фан-сайт по Ирландии149 просмотров