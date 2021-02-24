MrRuke

Эдуард Руденко MrRuke

 
27 летРоссия/Уфа
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Front-end developer

Разработка веб-сайтов под ключ. Доработка уже существующих. Интеграция с популярными CMS (Modx, Wordpress). Верстка с использованием gulp, препроцессоров, Html5, Jquery.

Мои основные умения и навыки:

  • HTML5, CSS3
  • PHP5+
  • Gulp&bower, webpack
  • Работа с bootstrap и materialize
  • SASS/SCSS, LESS, PostCSS
  • Опыт в использовании GIT
  • Работа с MYSQL
  • Опыт интеграции и работы с CMS MODX REVO/EVO
  • Опыт работы с 1С Битрикс, Joomla, Typo3, Wordpress
  • Знание основ в фреймворках Django, Reactjs
PHPWordPressMySQLHTMLJoomlaBootstrapMODXjQueryDjangoБитриксSCSSSASSGulpReact.jsGit1С-Битрикс
Портфолио