MrStayer

Руслан MrStayer

 
38 летЛатвия/Рига
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Векторная художница (уровень выше среднего!)

    $2500

    Здравствуйте. Сразу обратим внимание чтобы сэкономить Ваше время: вакансия не для начинающих, в первую очередь для опытных художниц. Мы - www.pixeltale.ru. Делаем игры, на данный момент - "Вконтакте". У нас в портфолио уже ряд популярных хитов, подробнее ...

    Flash
    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ищем художника (вектор) для женских игр/комиксов

    $2500

    Всем снова привет! В прошлый раз на сайте нам удалось найти подходящую сотрудницу, но очень много работы - её одной не хватает, так что будем рады познакомиться с кем-нибудь не менее ответственным. Ищем векторного художника (вероятно, девушку) ...

    FlashIllustrator
    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ищем художника (вектор) для женских игр/комиксов

    $2500

    Всем привет! Ищем векторного художника (вероятно, девушку) которая умеет рисовать картинки женской тематики – туфли, платья и не только. Попутно нужно уметь рисовать и остальное – интерьеры, помещения и прочее и прочее. Работа с понедельника ...

    FlashIllustrator
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Художник (вектор) для женских игр/комиксов

    Всем привет! Ищем векторного художника (вероятно, девушку) которая умеет рисовать картинки женской тематики – туфли, платья и не только. Попутно нужно уметь рисовать и остальное – интерьеры, помещения и прочее и прочее. Подразумевается владение adobe ...

    FlashIllustrator
    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Векторный художник, игрострой, на постоянку

    Здравствуйте. Ищем на удалённую постоянную работу художника-иллюстратора работающего в векторе в программе Adobe Illustrator. Делаем игры, очень разные, для девочек и для мальчиков, для тётенек и дяденек: http://pixeltale.ru/ Платим вебмани, в первую неделю часто по этапам, затем — ...

    Illustrator
    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Флеш-аниматор для стратегии

    Добрый день. Делаем реалтайм стратегию (вид сверху, изометрия), нужен флеш аниматор. С вас нужно свободное время в ближайший месяц (минимум часов по 15 в неделю) и ссылки/примеры нескольких лучших работ с ценами. Также сразу напишите (можно ...

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ищу флеш аниматора-художника для создания игр

    Добрый день. Ищу флеш аниматора, желательно для постоянного сотрудничества. Так как делаем игры, хотелось бы доверить весь дизайн, а не только анимацию. То есть код и гейм дизайн с моей стороны, остальное – с Вашей. ...

    Flash
    Анимация11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад
Отзывы фрилансеров
Hime
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$1000
10 баллов
10 лет назад
Ищем художника (вектор) для женских игр/комиксов
Работа с PixelTail была для меня прекрасным опытом. Я благодарна им за предоставленную возможность. Чётко поставленные задачи, вежливое обращение и оплата в срок, что ещё пожелать работнику. Вам, несомненно, повезло с работодателем, если вы окажитесь в их команде.
Очень рекомендую Ольгу. Работали очень долгий срок (более полугода), всем довольны, при возможности буду обращаться ещё. Из под её "пера" вышла масса отличных комиксов, которые кто-то другой мог бы рисовать гораздо дольше с лишними вопросами и проблемами, в итоге сделав их безвкусно и не выдержав стиль. Наши пользователи много раз говорили "тот кто у вас рисует комиксы - гений". Проект, которым у нас занималась Ольга, пришлось перестать поддерживать так как он в целом стал убыточным, но работа Ольги по нему - наверное, лучшее что в нём было, всё остальное не дотягивало до необходимого для окупаемости уровня. У Ольги есть стиль, чувство вкуса, скорость работы на уровне, не подводит по срокам, не пропадает без предупреждения и пунктуальна. Очень жалею, что не могу ей предложить новый проект прямо сейчас - зато у вас появилась замечательная возможность :)
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