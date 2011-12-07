Здравствуйте. Сразу обратим внимание чтобы сэкономить Ваше время: вакансия не для начинающих, в первую очередь для опытных художниц. Мы - www.pixeltale.ru. Делаем игры, на данный момент - "Вконтакте". У нас в портфолио уже ряд популярных хитов, подробнее ...
- $2500Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $2500
Всем снова привет! В прошлый раз на сайте нам удалось найти подходящую сотрудницу, но очень много работы - её одной не хватает, так что будем рады познакомиться с кем-нибудь не менее ответственным. Ищем векторного художника (вероятно, девушку) ...Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $2500
Всем привет! Ищем векторного художника (вероятно, девушку) которая умеет рисовать картинки женской тематики – туфли, платья и не только. Попутно нужно уметь рисовать и остальное – интерьеры, помещения и прочее и прочее. Работа с понедельника ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Всем привет! Ищем векторного художника (вероятно, девушку) которая умеет рисовать картинки женской тематики – туфли, платья и не только. Попутно нужно уметь рисовать и остальное – интерьеры, помещения и прочее и прочее. Подразумевается владение adobe ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Ищем на удалённую постоянную работу художника-иллюстратора работающего в векторе в программе Adobe Illustrator. Делаем игры, очень разные, для девочек и для мальчиков, для тётенек и дяденек: http://pixeltale.ru/ Платим вебмани, в первую неделю часто по этапам, затем — ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Делаем реалтайм стратегию (вид сверху, изометрия), нужен флеш аниматор. С вас нужно свободное время в ближайший месяц (минимум часов по 15 в неделю) и ссылки/примеры нескольких лучших работ с ценами. Также сразу напишите (можно ...Анимация6 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Ищу флеш аниматора, желательно для постоянного сотрудничества. Так как делаем игры, хотелось бы доверить весь дизайн, а не только анимацию. То есть код и гейм дизайн с моей стороны, остальное – с Вашей. ...Анимация11 заявокЗакрыт12 лет назад