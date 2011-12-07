Очень рекомендую Ольгу. Работали очень долгий срок (более полугода), всем довольны, при возможности буду обращаться ещё. Из под её "пера" вышла масса отличных комиксов, которые кто-то другой мог бы рисовать гораздо дольше с лишними вопросами и проблемами, в итоге сделав их безвкусно и не выдержав стиль. Наши пользователи много раз говорили "тот кто у вас рисует комиксы - гений". Проект, которым у нас занималась Ольга, пришлось перестать поддерживать так как он в целом стал убыточным, но работа Ольги по нему - наверное, лучшее что в нём было, всё остальное не дотягивало до необходимого для окупаемости уровня. У Ольги есть стиль, чувство вкуса, скорость работы на уровне, не подводит по срокам, не пропадает без предупреждения и пунктуальна. Очень жалею, что не могу ей предложить новый проект прямо сейчас - зато у вас появилась замечательная возможность :)