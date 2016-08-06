MrVladevoit

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Следует написать копирайт текста для сайта Severtek.ru Подробное ТЗ по ссылке : https://yadi.sk/d/CLHQx0DNv48tt
Копирайтинг5 заявок
Закрыт
7 лет назад
Следует написать копирайт текста для сайта Severtek.ru Подробное ТЗ по ссылке : https://yadi.sk/d/CLHQx0DNv48tt
Написать текст необходимо для сайта Partyinthehouse.ru Тематика : проведение вечеринок, организация праздников Подробное ТЗ по ссылке : https://yadi.sk/d/oLG2v2vHu4Pse
Необходимо написать статью на сайт severtek.ru . 30руб за 1 тыс знаков Пишите , обсудим все детально. ТЗ для выполнения задания : https://yadi.sk/d/58uxa-VxuD3TP
Следует написать текст текста с уникальностью 97% ровно в срок сдачи. С нашей стороны оплата при получение задания и выгодные условия для вас . ТЗ на выполнение задания : https://yadi.sk/d/MYdKFOaMtpZGg Срок выполнения : 3 дня