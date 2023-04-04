Ретушь/обработка фото
У меня вы можете заказать практически любые типичные задачи связанные с фотообработкой, такие как: ретушь, цветокоррекция, проявка, кадрирование, обтравка, тонирование, изменение цвета объектов, коллажи.
Так же дизайн статичных баннеров различных форматов и полиграфии для ваших требований.
Примеры работ смотрите в портфолио: https://www.weblancer.net/users/MrVlados/portfolio/
или https://www.behance.net/mistervlad5698
Telegram: @vlad_bernadskiy
email: [email protected]
Портфолио
- Коллаж из фотографий57 просмотров
- Ретушь женского портрета74 просмотра
- Обтравка/замена фона71 просмотр
- Бьюти ретушь женского портрета73 просмотра
- Цветокоррекция фото45 просмотров
- Дизайн полиграфии для международного воркшопа55 просмотров
- Дизайн полиграфии для международного воркшопа59 просмотров
- Дизайн полиграфии для мероприятия46 просмотров
- Дизайн полиграфии для мероприятия58 просмотров
- Дизайн баннера59 просмотров
- Дизайн баннера52 просмотра
- Дизайн баннера61 просмотр