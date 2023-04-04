MrVlados

Влад Бернадский MrVlados

 
25 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Ретушь/обработка фото

У меня вы можете заказать практически любые типичные задачи связанные с фотообработкой, такие как: ретушь, цветокоррекция, проявка, кадрирование, обтравка, тонирование, изменение цвета объектов, коллажи.

Так же дизайн статичных баннеров различных форматов и полиграфии для ваших требований.

Примеры работ смотрите в портфолио: https://www.weblancer.net/users/MrVlados/portfolio/
или https://www.behance.net/mistervlad5698

Telegram: @vlad_bernadskiy

email: [email protected]

Портфолио

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