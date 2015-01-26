MrWebus

Евгений MrWebus

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Команда фрилансеров Grow Net Solutions предоставляет услуги по созданию, 

продвижению и техническому сопровождению сайтов любой сложности в Интернете. Мы 

имеем семилетний опыт работы в различных интернет проектах на местных и 

иностранных рынках. 

Основное правило нашей работы – предоставление услуг высокого качества в 

максимально короткие для заказчика сроки.

Используемые технологии:

-YII 

-CakePHP, 

-Kohana, 

-1C-Bitrix, 

-WordPress, 

-Drupal, 

-OpenCart, 

-MySQL, 

-MongoDB, 

-Redis, 

-Sphinx

Пишите на e-mail [email protected]

звоните по телефону +7-978-723-87-97

Пишите в skype black_jack_evgeniy

Сайт: grownetsolutions.com