Команда фрилансеров Grow Net Solutions предоставляет услуги по созданию,
продвижению и техническому сопровождению сайтов любой сложности в Интернете. Мы
имеем семилетний опыт работы в различных интернет проектах на местных и
иностранных рынках.
Основное правило нашей работы – предоставление услуг высокого качества в
максимально короткие для заказчика сроки.
Используемые технологии:
-YII
-CakePHP,
-Kohana,
-1C-Bitrix,
-WordPress,
-Drupal,
-OpenCart,
-MySQL,
-MongoDB,
-Redis,
-Sphinx
Пишите на e-mail [email protected]
звоните по телефону +7-978-723-87-97
Пишите в skype black_jack_evgeniy
Сайт: grownetsolutions.com
Действие аккаунта приостановлено!