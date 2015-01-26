Команда фрилансеров Grow Net Solutions предоставляет услуги по созданию,

продвижению и техническому сопровождению сайтов любой сложности в Интернете. Мы

имеем семилетний опыт работы в различных интернет проектах на местных и

иностранных рынках.

Основное правило нашей работы – предоставление услуг высокого качества в

максимально короткие для заказчика сроки.

Используемые технологии:

-YII

-CakePHP,

-Kohana,

-1C-Bitrix,

-WordPress,

-Drupal,

-OpenCart,

-MySQL,

-MongoDB,

-Redis,

-Sphinx

Пишите на e-mail [email protected]

звоните по телефону +7-978-723-87-97

Пишите в skype black_jack_evgeniy

Сайт: grownetsolutions.com