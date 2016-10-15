MrWinterson

Обо мне

Привет! Меня зовут Кирилл, я из России, но учусь в Эстонии в Нарвском Колледже Тартуского Университета на специальность "программирование инфосистем". До этого я учился в профессиональном училище города Силламяэ по специальности "Специалист по обслуживанию баз данных и программного обеспечения"

Мои способности:

● SQL, HTML, CSS

● Администрирование баз данных MySQL

● Моделирование в AutoCAD

● Обработка видео

● Обработка аудио

Мои инструменты:

● AutoCad

● AudaCity

● Photoshop

● Sony Vegas Pro

Не стесняйтесь обращаться ко мне :)