MrWinterson

Обо мне
Привет! Меня зовут Кирилл, я из России, но учусь в Эстонии в Нарвском Колледже Тартуского Университета на специальность "программирование инфосистем". До этого я учился в профессиональном училище города Силламяэ по специальности "Специалист по обслуживанию баз данных и программного обеспечения"
Мои способности:
● SQL, HTML, CSS
● Администрирование баз данных MySQL
● Моделирование в AutoCAD
● Обработка видео
● Обработка аудио
Мои инструменты:
● AutoCad
● AudaCity
● Photoshop
● Sony Vegas Pro
Не стесняйтесь обращаться ко мне :)