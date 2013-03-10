Аристократические тексты по плебейским ценам

Я не собираюсь расхваливать себя и свои навыки/умения. Нет. Такого слишком много, и вряд ли оно интересно Вам, как заказчику. Я не буду говорить (а точнее писать) неправду, так как считаю ложь противной и мерзкой особенностью человечества. Я напишу правду, что я могу для Вас сделать, и чего хочу получить взамен.

Желание помогать людям выросло во мне уже давно, поэтому я решил помогать людям всегда и везде. По-этому я предлагаю Вам помощь, уважаемый заказчик (или будущий заказчик, но от этого не менее уважаемый). Я хочу помочь Вам в создании такого текста, чтобы Ваши клиенты захотели работать с Вами еще, и привести своих знакомых сотрудничать с Вами. Я хочу сделать так, чтобы Вы получали не только прибыль, но и облегчение, от работы со мной.

Чего же я хочу взамен? Только того, чего заслуживаю. Не больше.