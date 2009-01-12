MrZhelanie

Работаем в сфере интернет маркетинга более 2-х лет. Есть список клиентов.

Нужен специалист по продвижению сайтов и контекстной рекламе.

Оплата: сначала - платежи (%) по конкретным выполненным проектам, затем - хороший оклад (в офисе или нет - зависит от Вашего желания)

Все подтверждается документально (партнерский договор)

Необходимы хорошие знания и опыт работы с продвижением, отличное знание и опыт работы с Директом.

Те, кто не знает, что такое "портфолио" - просьба сразу забыть о вакансии.

Те, кто говорит "не могу предоставить финансовых гарантий, т.к. при работе с поисковой системой возникают огромные риски из-за высокой зависимости от 3-их лиц" (или подобное) - можете не читать далее.

Нужны адекватные люди, способные реально продвинуть сайт в ТОП10 Яндекс за нормальные деньги и хорошо разбирающиеся в "добыче таргетированного трафика".

Данные адекватные люди смогут получать адекватные своей адекватности деньги.

Хорошо будете работать - скоро кем-то придется руководить...

ВАЖНО!!! Фразы, типа "стучитесь" или "готов работать" - не принимаем к рассмотрению.

Готовы работать - звоните, договоримся. Клиенты есть, спецы тоже есть. Спецов просто не хватает, поэтому решили разместиться тут.

Если спец - вы, будьте столь любезны, протяните руку к телефону и наберите номер.

Роман, 89150006250