In Code We Trust
Если вы наткнулись на мою анкету, то должны быть осведомлены что перед вами анкета не просто программиста, а человека, который пол жизни посвятил информационным технологиям, всякого рода изобретениям и hi-tech девайсам.
Программирование для меня не только заработок, но также и хобби, и образ жизни.
Системное программирование
нет отзывов
$5/час
от $10от 3 дней
#102
Базы данных
нет отзывов
$5/час
от $10от 3 дней
#144
Прикладное ПО
нет отзывов
$5/час
от $10от 3 дней
#255
Интернет-магазины
нет отзывов
$5/час
от $10от 3 дней
#431
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$5/час
от $10от 3 дней
#726
Наполнение сайтов
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#969
Веб-программирование
нет отзывов
$5/час
от $10от 3 дней
#1493
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $10от 3 дней
#2447