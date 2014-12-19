In Code We Trust

Если вы наткнулись на мою анкету, то должны быть осведомлены что перед вами анкета не просто программиста, а человека, который пол жизни посвятил информационным технологиям, всякого рода изобретениям и hi-tech девайсам.

Программирование для меня не только заработок, но также и хобби, и образ жизни.