Mr_Grey

Сергей Mr_Grey

 
19 летУкраина/Броды
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Full-stack разработчик который решит ваши проблемы.

Здравствуйте, меня зовут Сергей как вы могли уже увидеть, я WEB-разработчик который хочет совершенствоваться.  Как вы могли подумать, да, мне всего 16 лет, но это должно вам показать, что я ответственный человек и буду рад с вами поработать. Портфолио очень не большое, но оно есть  https://github.com/sergii-python-developer .  Пишу я в основном на Python, PHP, JS. Использую много фреймворков и библиотек (PHP: Laravel.  JS: JQuery. Python: numpy, tensorflow, opencv, pillow и те которые уже не вспомню). Все мои проекты (достойные хоть какого-то внимания, писал я больше) вы опять же можете посмотреть на моем Github https://github.com/sergii-python-developer

PHPJavascriptPythonLaraveljQueryOpenCV