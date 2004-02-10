Full-stack разработчик который решит ваши проблемы.

Здравствуйте, меня зовут Сергей как вы могли уже увидеть, я WEB-разработчик который хочет совершенствоваться. Как вы могли подумать, да, мне всего 16 лет, но это должно вам показать, что я ответственный человек и буду рад с вами поработать. Портфолио очень не большое, но оно есть https://github.com/sergii-python-developer . Пишу я в основном на Python, PHP, JS. Использую много фреймворков и библиотек (PHP: Laravel. JS: JQuery. Python: numpy, tensorflow, opencv, pillow и те которые уже не вспомню). Все мои проекты (достойные хоть какого-то внимания, писал я больше) вы опять же можете посмотреть на моем Github https://github.com/sergii-python-developer