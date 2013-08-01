Здравствуйте, меня зовут Александр и я занимаюсь вёрсткой и web-программированием.
7 лет я работал инженером АСУ на одном из крупнейших предприятий Краснодара.
Но в 2020 я решил изменить свою жизнь и перейти на фриланс.
Образование:
Краснодарский колледж электронного приборостроения (АСУ);
Краснодарский технологический университет (АСУ);
UDEMY (Курс по web-разработке, HTML, CSS);
UDEMY (Курс по JavaScript).
Опыт работы:
МУП КТТУ (Ведущий инженер АСУ) 08.2013-08.2020.
Навыки:
HTML5, CSS3, Bootstrap, JQuery. Технология Flex. Методология БЭМ.
JavaScript.
Ознакомиться с портфолио можно на соответствующей вкладке.
Цена договорная. Индивидуальный подход к работе. Работа в срок.
Контакты для связи:
https://vk.com/mr_kapa92 - VK ✔
https://t.me/MrKapa - Telegram ✔
+7-962-864-40-62 - WhatsUp ✔
[email protected] - Почта ✔