Адаптивная и кроссбраузерная вёрстка. Методология БЭМ. HTML. CSS. JavaScript. JQuery. FlexBox.

Здравствуйте , меня зовут Александр и я занимаюсь вёрсткой и web-программированием.

7 лет я работал инженером АСУ на одном из крупнейших предприятий Краснодара.

Но в 2020 я решил изменить свою жизнь и перейти на фриланс.

Образование:

Краснодарский колледж электронного приборостроения (АСУ);

Краснодарский технологический университет (АСУ);

UDEMY (Курс по web-разработке, HTML, CSS);

UDEMY (Курс по JavaScript).

Опыт работы:

МУП КТТУ (Ведущий инженер АСУ) 08.2013-08.2020.

Навыки:

HTML5, CSS3, Bootstrap, JQuery. Технология Flex. Методология БЭМ.

JavaScript.

Ознакомиться с портфолио можно на соответствующей вкладке.

Цена договорная. Индивидуальный подход к работе. Работа в срок.

Контакты для связи:

https://vk.com/mr_kapa92 - VK ✔

https://t.me/MrKapa - Telegram ✔

+7-962-864-40-62 - WhatsUp ✔