Mr_Lexandia

Дизайнер

Привет, меня зовут Алексей

В сфере графического дизайна с 2017 года

Моё основное направление создание логотипов, для соц сетей, стартапов и крупных компаний.

Я собственноручно рисую логотипы которые обладают 100% уникальностью.

Если у вас уже есть эскиз логотипа, то буду рисовать логотип по вашему эскизу, ну и цена работы будет соответственно ниже. Если у вас нету эскиза, то я нарисую кучу эскизов, которые более подходят вашим соц-сетям или бизнесу, ну и цена будет соответственно выше.

Логотип предоставляю в:

Форматах: PDF, PNG, JPEG, Ai

Вариантах: горизонтальный, вертикальный, иконка и т.д.

Объясняю свои решения и уважаю мнение клиента.

Вам понравится результат. Если вам интересно и вы ищете дизайнера для своего нового проекта, обращайтесь.