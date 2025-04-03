Mr_Lexandia

Требуется программист для исправления кода анимации со скроллом на GSAP. Срок выполнения - до конца дня. Обсуждение условий и деталей в личной переписке.
Привет, меня зовут Алексей
В сфере графического дизайна с 2017 года
Моё основное направление создание логотипов, для соц сетей, стартапов и крупных компаний.
Я собственноручно рисую логотипы которые обладают 100% уникальностью.
Если у вас уже есть эскиз логотипа, то буду рисовать логотип по вашему эскизу, ну и цена работы будет соответственно ниже. Если у вас нету эскиза, то я нарисую кучу эскизов, которые более подходят вашим соц-сетям или бизнесу, ну и цена будет соответственно выше.
Логотип предоставляю в:
Форматах: PDF, PNG, JPEG, Ai
Вариантах: горизонтальный, вертикальный, иконка и т.д.
Объясняю свои решения и уважаю мнение клиента.
Вам понравится результат. Если вам интересно и вы ищете дизайнера для своего нового проекта, обращайтесь.
- $50Веб-программирование5 заявокЗакрытмесяц назад