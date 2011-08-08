Mr_MX

Максим Mr_MX

 
36 летРоссия/Белгород
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

ICQ: 25230652

e-mail: [email protected]

Дополнительная информация / Резюме

Приветствую посетителей на моей странице. Приятного просмотра!

опыт работы в сфере дизайна ( фотокоррекция, обработка фотографий, фоторетуш, обтравка).

-владение программами: Adobe Photoshop.

Ответственность, пунктуальность, порядочность.

Реализовать свой опыт, талант и навыки с возможностью развития и самореализации в разработках новых идей и проектов, индивидуальный подход к каждому заказчику, профессионализм и приятное общение в рамках проекта.

С уважением, Максим.

Photoshop
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