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Дополнительная информация / Резюме
Приветствую посетителей на моей странице. Приятного просмотра!
опыт работы в сфере дизайна ( фотокоррекция, обработка фотографий, фоторетуш, обтравка).
-владение программами: Adobe Photoshop.
Ответственность, пунктуальность, порядочность.
Реализовать свой опыт, талант и навыки с возможностью развития и самореализации в разработках новых идей и проектов, индивидуальный подход к каждому заказчику, профессионализм и приятное общение в рамках проекта.
С уважением, Максим.
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Портфолио
- Обтравка225 просмотров
- Без названия248 просмотров
- Без названия250 просмотров
- Обтравка251 просмотр
- Обтравка237 просмотров
- Обтравка213 просмотров
- Ретушь284 просмотра
- Ретушь и макияж282 просмотра
- 12219 просмотров
- Картина218 просмотров
- Без названия220 просмотров
- Без названия210 просмотров