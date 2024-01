Mr_Maxsimus

Графічний дизайнер

[УКР]

Досвід меньше року, але я все по дизайні вмію робити, і виконував вже!!

мене всьо вчили робити, і не на курсах а в університеті, і закінчив на 95 балів !

робив завжди не тільки дизайн а щей, дизайн дослідження паралельно!

я вчився не тільки робити дизайн а ще й викладати, по скільки вчився в педагогічному!

всі види поліграфії я проходив вже і робив пачками

і не тільки поліграфію а все що зв'язано з дизайном

навіть трохи вивчав дизайн інтер'єру

мало того навіть 3D Анімацію робив на диплом !

[ENG]

Experience less than a year, but I know how to do everything by design, and have already done !!

I was taught to do everything, not in courses but at university, and I graduated with 95 points!

always did not only design but also design research in parallel!

I learned not only to do design but also to teach as much as I studied in teaching!

I have already done all kinds of printing in bundles

and not only printing but everything related to design

even studied interior design a bit

moreover, I even did 3D Animation for a diploma!

Ви можете заказати:

Логотипи

Обложки для книг

Верстка

Білборди

Постери

Буклети

Банери

Візитки

Вивізки

Дизайн сайт-візитки

Дизайн сайту

Дизайн сторісу

Дизайн посту в інсту

Стікери (без анімації)

Наклейки

Иконки

Відкритки

Роблю в программах: