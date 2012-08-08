Mr_Michael

Юра, быстро и качественно выполнил проект. Помимо этого, я очень благодарен за огромное количество полезных консультаций. В будущем планирую реализацию ещё нескольких проектов совместно с Юрой. И, я уверен, что эти проекты будут максимально прибыльными. Ещё раз БОЛЬШОЕ спасибо Юра!