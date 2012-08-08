Mr_Michael

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Необходима простая CRM для одной из киевских йога студий. К сожалению, детального ТЗ нет, т.к. клиент ещё не определился в своих потребностях. Есть только общие наброски: 1. Основные таблицы, которые должны быть: 1.1. Таблица с данными по клиентам: ФИО, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен макрос, формирующий запрос к БД Access на основании значений в Excel. Результатом выполнения макроса является заполненная таб. в Excel. Детали см. во вложенииБазы данных1 исполнительЗавершен10 лет назад
Пример будущего сайта находится здесь: http://www.workouttrainer.com Основная идея: веб сервис, где пользователи, отвечая на стандартные вопросы, в виде выбора вариантов ответа, получали «консультацию». Консультация представляет рекомендованный перечень действий (программу тренировок), который зависит от выбранных ответов. ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт11 лет назад
-Возможность разделения товара на две и более категории; -4 основных поля описания товара + возможность добавлять новые; -корзина должна быть доступна всем посетителям; - Friendly URL (ЧПУ); -оптимизация страницы; -высокий уровень безопасности сайта.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад