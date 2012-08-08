Mr_Michael

Михаил Mr_Michael

 
37 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Макрос в Excel/VBA для загрузки данных

    Цель: создать макрос,который преобразовывает данные из исходников в расчётные ведомости по людям. Срок реализации:до 23:59, 20.02.19. Задачи: [list=1][*]Создатьформы (лист «шаблон», файл «шаблон») на основания листа с данными («данные A1-F8» , файл «шаблон»). Комментарий: количество листов и форм зависит от количества ...

    VBA
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • CRM на MS Office (Access/Excel) для йога студии

    Необходима простая CRM для одной из киевских йога студий. К сожалению, детального ТЗ нет, т.к. клиент ещё не определился в своих потребностях. Есть только общие наброски: 1. Основные таблицы, которые должны быть: 1.1. Таблица с данными по клиентам: ФИО, ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Access/vba/visual basic/excel/макрос

    Нужен макрос, формирующий запрос к БД Access на основании значений в Excel. Результатом выполнения макроса является заполненная таб. в Excel. Детали см. во вложении

    VBAVisual Basic
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Веб-сервис выбора программы тренировок

    Пример будущего сайта находится здесь: http://www.workouttrainer.com Основная идея: веб сервис, где пользователи, отвечая на стандартные вопросы, в виде выбора вариантов ответа, получали «консультацию». Консультация представляет рекомендованный перечень действий (программу тренировок), который зависит от выбранных ответов. ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-магазин сувениров

    -Возможность разделения товара на две и более категории; -4 основных поля описания товара + возможность добавлять новые; -корзина должна быть доступна всем посетителям; - Friendly URL (ЧПУ); -оптимизация страницы; -высокий уровень безопасности сайта.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
ViktorVal
Виктор 
55 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
8 баллов
10 лет назад
Access/vba/visual basic/excel/макрос
Михаил хороший заказчик, который быстро ставит задачу и знает, что хочет получить в результате. Сожалею, что проект немного затянулся из-за праздников и редких сеансов связи. Надеюсь на продолжение сотрудничества. Рекомендую!
Виктор, очень грамотный мастер своего дела. Отличная работа за доступную цену. Спасибо, признателен за реализованный проект. Буду рад сотрудничать вновь.
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Webpazl
Юрий 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Интернет-магазин сувениров
Миша хороший заказчик! четко поставил задание так как знал, что хотел увидеть в результате! Всегда рад помочь!
Юра, быстро и качественно выполнил проект. Помимо этого, я очень благодарен за огромное количество полезных консультаций. В будущем планирую реализацию ещё нескольких проектов совместно с Юрой. И, я уверен, что эти проекты будут максимально прибыльными. Ещё раз БОЛЬШОЕ спасибо Юра!
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