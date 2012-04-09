В любом деле важны партнеры
Молодой, талантливый дизайнер, помогающий людям в реализации их идей и желаний. Я позиционирую себя, в основном, на работе связанной с разлаботкой логотипов. Причем, это могут быть, как ваши аспекты выполнения проэкта, так и мои. Люблю во время заказа поддерживать обратную связь, т.к. считаю, чтобы добиться наилучшего результата, мы должны работать в команде, даже, если это будет небольшой временной промежуток. Мой девиз и оно же Основное правило - Клиент Должен Остаться Доволен и Не Жалеть Затраченных Ресурсов.
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Дизайн продукции
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Дизайн сайтов
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от $5
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Иллюстрации и Рисунки
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Логотипы и Знаки
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Обработка фотографий
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от $4
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Фирменный стиль
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от $5
от 2 дней
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