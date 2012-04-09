В любом деле важны партнеры

Молодой, талантливый дизайнер, помогающий людям в реализации их идей и желаний. Я позиционирую себя, в основном, на работе связанной с разлаботкой логотипов. Причем, это могут быть, как ваши аспекты выполнения проэкта, так и мои. Люблю во время заказа поддерживать обратную связь, т.к. считаю, чтобы добиться наилучшего результата, мы должны работать в команде, даже, если это будет небольшой временной промежуток. Мой девиз и оно же Основное правило - Клиент Должен Остаться Доволен и Не Жалеть Затраченных Ресурсов.