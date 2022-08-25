Mr_Vovch1k

Предоставляю услуги дизайнера!
Приветствую! Меня зовут Владимир. Я в сфере дизайна больше 10 лет.
Работал на крупные фирмы и набрался очень большого опыта.
Я знаю, я сделаю вам баннер, слайд, или шаблон сайта таким, каким его хочет видеть ваш клиент.
Помимо хорошего владения фотошопа, идеально владею в сфере рекламы.
Баннер должен не только быть красивым, но и зазывать клиентов, именно зазывать! И я вам это сделаю.
Мои услуги:
Изготовление баннеров, слайдов, и любый картинок любой сложности работы.
Цены вас приятно удивят!
Я против войны в Украине!