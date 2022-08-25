Mr_Vovch1k

Предоставляю услуги дизайнера!

Приветствую! Меня зовут Владимир. Я в сфере дизайна больше 10 лет.

Работал на крупные фирмы и набрался очень большого опыта.

Я знаю, я сделаю вам баннер, слайд, или шаблон сайта таким, каким его хочет видеть ваш клиент.

Помимо хорошего владения фотошопа, идеально владею в сфере рекламы.

Баннер должен не только быть красивым, но и зазывать клиентов, именно зазывать! И я вам это сделаю.

Мои услуги:

Изготовление баннеров, слайдов, и любый картинок любой сложности работы.

Цены вас приятно удивят!