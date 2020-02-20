Mr_eriksmith

Frontend-web разработка!
Доброго времени суток. Меня зовут Эрик. Я являюсь frontend-разработчиком!
Мои знания и плюсы сотрудничества со мной:
-Стандартный стек на достаточно хорошем уровне HTML5, CSS3, Javascript(ES6!)
-Могу применять в работе любые CSS фреймворки.
-Адаптивная и Кросс-Браузерная верстка!
-Ответственность и исполнительность в поставленные сроки ни смотря ни на что!
-Адекватность и дружелюбие!
Несколько честных слов обо мне:
-У меня не так много опыта. Говорю сразу и честно.
Однако, я не возьмусь за задачу, если не в силах с ней справиться в определенные сроки!
Так же, готов вносить не большие правки в проект уже после выполненной работы совершенно БЕСПЛАТНО!
Буду рад любому сотрудничеству, а так же сотрудничеству на долгосрочной основе.
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