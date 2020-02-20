Mr_eriksmith

Frontend-web разработка!

Доброго времени суток. Меня зовут Эрик. Я являюсь frontend-разработчиком!

Мои знания и плюсы сотрудничества со мной:

-Стандартный стек на достаточно хорошем уровне HTML5, CSS3, Javascript(ES6!)

-Могу применять в работе любые CSS фреймворки.

-Адаптивная и Кросс-Браузерная верстка!

-Ответственность и исполнительность в поставленные сроки ни смотря ни на что!

-Адекватность и дружелюбие!

Несколько честных слов обо мне:

-У меня не так много опыта. Говорю сразу и честно.

Однако, я не возьмусь за задачу, если не в силах с ней справиться в определенные сроки!

Так же, готов вносить не большие правки в проект уже после выполненной работы совершенно БЕСПЛАТНО!

Буду рад любому сотрудничеству, а так же сотрудничеству на долгосрочной основе.