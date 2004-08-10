Креативный монтаж видео

﻿Креативный монтаж видео

Мои навыки:

• монтаж видео для ТВ, YouTube (сценарий, прокрутка, перебивки, цветокоррекция, переходы, эффекты, выравнивание, скорость и т. Д.)

• проф. удаление фона за актёром по системе масок или сторонних FX (фото/видео)

• увеличение фпс

• улучшение качества видео/фото 4к

Инструменты, которые я использую:

• Adobe After Effects 2020 (чаще всего используется)

​•Flowframes

• Topaz Video Enhance AI

• Topaz Gigapixel AI

• Blender

Со мной удобно работать и мне важно чтобы клиент остался доволен!

Связь:

• Телеграм Mranze

Есть вопросы? Хотите обсудить ваш проект (ы)?

Не стесняйтесь обращаться ко мне! Обсудим каждую деталь и правку