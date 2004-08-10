Креативный монтаж видео
Креативный монтаж видео
Мои навыки:
• монтаж видео для ТВ, YouTube (сценарий, прокрутка, перебивки, цветокоррекция, переходы, эффекты, выравнивание, скорость и т. Д.)
• проф. удаление фона за актёром по системе масок или сторонних FX (фото/видео)
• увеличение фпс
• улучшение качества видео/фото 4к
Инструменты, которые я использую:
• Adobe After Effects 2020 (чаще всего используется)
•Flowframes
• Topaz Video Enhance AI
• Topaz Gigapixel AI
• Blender
Со мной удобно работать и мне важно чтобы клиент остался доволен!
Связь:
• Телеграм Mranze
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