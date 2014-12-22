Mrinalini

Наталья Лисовая Mrinalini

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Перевожу с китайского и английского языков

Занимаюсь переводами с/на китайский и с/на английский языки.

Окончила Краматорский экономико-гуманитарный институт (специальность китайский язык и литература, английский язык)

2007-2011гг работала в Китае преподавателем английского языка в колледже и школе. Также имею опыт переводчика при Украинско-Китайской Ассоциации Культурного Обмена.

Отзывы заказчиков

Snus1
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$30
10 баллов
10 лет назад
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Спасибо.
Все прошло хорошо. Заказчик четко объяснил, что нужно сделать, с ним очень удобно работать: постоянно на связи, все вопросы можно решить онлайн.
Ответный отзыв
Переводы
1 отзыв
$3/час
от $3
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