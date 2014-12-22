Перевожу с китайского и английского языков
Занимаюсь переводами с/на китайский и с/на английский языки.
Окончила Краматорский экономико-гуманитарный институт (специальность китайский язык и литература, английский язык)
2007-2011гг работала в Китае преподавателем английского языка в колледже и школе. Также имею опыт переводчика при Украинско-Китайской Ассоциации Культурного Обмена.
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
10 лет назад
Ответный отзыв
Все прошло хорошо. Заказчик четко объяснил, что нужно сделать, с ним очень удобно работать: постоянно на связи, все вопросы можно решить онлайн.
Переводы
1 отзыв
$3/час
от $3
#226