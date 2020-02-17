Юрист

Законченное высшее юридическое образование, опыт работы в юридической сфере 5,5 лет, специализируюсь на следующих областях права:

- гражданское (преимущественно корпоративное): обязательственное (договоры купли-продажи, поставки, аренды, подряда, возмездного оказания услуг, перевозки и т.д.), деликтное, потребительские споры

- жилищное;

- семейное;

- административное;

- гражданский и арбитражный процессы.

Чем я могу Вам помочь?

- проналазировать и дать развернутую характеристику по заключаемому контракту;

- по Вашему ТЗ составить договор, протокол, акт, дополнительное соглашение, уведомление, жалобу, заключение и иные документы;

- проконсультировать по спорной ситуации и правовых способах ее решения;

- составить процессуальный документ любой сложности:

на досудебной стадии урегулирования конфликта: обращение, претензию, жалобу, уведомление о расторжении / изменении договора;

при необходимости ведения судебной работы: заявление или исковое заявление, различные ходатайства, отзывы, возражения, правовые позиции, частную жалобу, апелляционную жалобу, кассационную жалобу и т.д.;

на стадии исполнительного производства: заявление о возбуждении исполнительного производства, жалобы на действия пристава-исполнителя, отзыв исполнительного листа и т.д

Ответственна, пунктуальна, готова к сотрудничеству.