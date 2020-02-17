Законченное высшее юридическое образование, опыт работы в юридической сфере 5,5 лет, специализируюсь на следующих областях права:
- гражданское (преимущественно корпоративное): обязательственное (договоры купли-продажи, поставки, аренды, подряда, возмездного оказания услуг, перевозки и т.д.), деликтное, потребительские споры
- жилищное;
- семейное;
- административное;
- гражданский и арбитражный процессы.
Чем я могу Вам помочь?
- проналазировать и дать развернутую характеристику по заключаемому контракту;
- по Вашему ТЗ составить договор, протокол, акт, дополнительное соглашение, уведомление, жалобу, заключение и иные документы;
- проконсультировать по спорной ситуации и правовых способах ее решения;
- составить процессуальный документ любой сложности:
- на досудебной стадии урегулирования конфликта: обращение, претензию, жалобу, уведомление о расторжении / изменении договора;
- при необходимости ведения судебной работы: заявление или исковое заявление, различные ходатайства, отзывы, возражения, правовые позиции, частную жалобу, апелляционную жалобу, кассационную жалобу и т.д.;
- на стадии исполнительного производства: заявление о возбуждении исполнительного производства, жалобы на действия пристава-исполнителя, отзыв исполнительного листа и т.д