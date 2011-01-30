Требуется работодатель!

Требуется работодатель, готовый взять к себе на работу такого сотрудника как я:

Уверенный пользователь Пк

Английский язык- хорошо

Опыт работы в Фотошопе‚ Кореле

Опыт работы с зеркальной фотокамерой- 1 год

Опыт художественной деятельности- 5 лет

Умение рисовать от руки(карандаш‚ акварель‚ гуашь‚ масло...)‚ на планшете

Человек. По призванию художник с мозгами математика.

Креативное мышление‚ желание работать и развиваться.

Трудоспособность‚ аккуратность‚ ответственность присутствуют.

Опыт работы в данной области имеется по индивидуальным заказам.