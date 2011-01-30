Требуется работодатель!
Требуется работодатель, готовый взять к себе на работу такого сотрудника как я:
Уверенный пользователь Пк
Английский язык- хорошо
Опыт работы в Фотошопе‚ Кореле
Опыт работы с зеркальной фотокамерой- 1 год
Опыт художественной деятельности- 5 лет
Умение рисовать от руки(карандаш‚ акварель‚ гуашь‚ масло...)‚ на планшете
Человек. По призванию художник с мозгами математика.
Креативное мышление‚ желание работать и развиваться.
Трудоспособность‚ аккуратность‚ ответственность присутствуют.
Опыт работы в данной области имеется по индивидуальным заказам.
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