Качество - слово, которое значит многое

Профессиональный переводчик

- художественный перевод (поэзия и проза)

- перевод публицистики

- юридический перевод

- медицинский перевод

- перевод корреспонденции

+ составление субтитров, перевод презентаций

Журналист:

- статьи

- эссе

- рассказы

+ копирайтинг, рерайтинг, корректировка

Перевожу в разумно короткие сроки. Мой твердый принцип: качество перевода - превыше всего.

Буду вдвойне рада поучаствовать в проектах, для создания которых необходим творческий подход.

Стоимость:

50-100 р. - 1000 символов с пробелами