Качество - слово, которое значит многое
Профессиональный переводчик
- художественный перевод (поэзия и проза)
- перевод публицистики
- юридический перевод
- медицинский перевод
- перевод корреспонденции
+ составление субтитров, перевод презентаций
Журналист:
- статьи
- эссе
- рассказы
+ копирайтинг, рерайтинг, корректировка
Перевожу в разумно короткие сроки. Мой твердый принцип: качество перевода - превыше всего.
Буду вдвойне рада поучаствовать в проектах, для создания которых необходим творческий подход.
Стоимость:
50-100 р. - 1000 символов с пробелами
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Копирайтинг
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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Стихи, Песни и Проза
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