MrsYaruAnderson

Дизайнер - 2D иллюстратор
Привет!
Я дизайнер и иллюстратор более 6 лет
И вот, что я умею делать:
1) Арт и иллюстрации
2) Вектор (иллюстрация, перевод из растра в вектор, иконки)
3) Полиграфия (визитки, листовки, буклеты, меню, календари, стикеры)
4) Наружная реклама (вывески, баннеры)
5) Сувенирка (футболки, кружки, кепки, статуэтки)
6) Брендирование авто
7) Разработка лого и фирменный стиль
8) Разработка макета под лазерную резку
Если у Вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь)
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