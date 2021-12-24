MrsYaruAnderson

Дизайнер - 2D иллюстратор

Привет!

Я дизайнер и иллюстратор более 6 лет

И вот, что я умею делать:

1) Арт и иллюстрации

2) Вектор (иллюстрация, перевод из растра в вектор, иконки)

3) Полиграфия (визитки, листовки, буклеты, меню, календари, стикеры)

4) Наружная реклама (вывески, баннеры)

5) Сувенирка (футболки, кружки, кепки, статуэтки)

6) Брендирование авто

7) Разработка лого и фирменный стиль

8) Разработка макета под лазерную резку

Если у Вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь)