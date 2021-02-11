Статьи, редактирование, учебные и курсовые работы, копирайтинг, переводы. Транскрибация.
Я работаю с текстом. Практически любым. Умею:
- писать рефераты, курсовые, дипломы по медицинским и гуманитарным наукам
- корректировать текст, исправлять грамматические и орфографические ошибки (рус., укр.)
- повышать уникальность учебных работ
- переводить с английского на русский или украинский тексты любой сложности (технический и художественный перевод)
- набор текстов, перевод из PDF и других графических форматов в Word
- расшифровка аудио и видео записей
Умею писать и обычно, и креативно. Люблю и умею узнавать новую информацию, поэтому с лёгкостью погружаюсь в незнакомые темы.
К работе отношусь с абсолютной ответственностью и серьезностью.