Статьи, редактирование, учебные и курсовые работы, копирайтинг, переводы. Транскрибация.

Я работаю с текстом. Практически любым. Умею:

- писать рефераты, курсовые, дипломы по медицинским и гуманитарным наукам

- корректировать текст, исправлять грамматические и орфографические ошибки (рус., укр.)

- повышать уникальность учебных работ

- переводить с английского на русский или украинский тексты любой сложности (технический и художественный перевод)

- набор текстов, перевод из PDF и других графических форматов в Word

- расшифровка аудио и видео записей

Умею писать и обычно, и креативно. Люблю и умею узнавать новую информацию, поэтому с лёгкостью погружаюсь в незнакомые темы.

К работе отношусь с абсолютной ответственностью и серьезностью.