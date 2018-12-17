Mrs_Levina

Разработка информационных систем любой сложности, создание и продвижение сайтов, управление проектом
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Создание реестров
Создание автоматизированных рабочий мест
Управление проектами
Разработка технической документации по проекту
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Раскрутка сайта
Фирменный стиль
Регистрация домена
Хостинг
Поддержка сайта
Обслуживание сайта
Поддержка проектов после запуска.
СХЕМА РАБОТЫ
Предварительная заявка --- Изучение техзадания ----Окончательная заявка --- Безопасная сделка / Предоплата 50% --- Работа ---
Оплата 50% --- Все исходники, пароли, логины и тд. --- Отзыв
КОНТАКТЫ
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