Mrs_Levina

Нина Левина Mrs_Levina

 
34 годаИзраиль/Беэр-Шева
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Разработка информационных систем любой сложности, создание и продвижение сайтов, управление проектом

УСЛУГИ

Создание и наполнение сайтов

Разработка интернет магазинов

Создание реестров

Создание автоматизированных рабочий мест

Управление проектами

Разработка технической документации по проекту

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Раскрутка сайта

Фирменный стиль

Регистрация домена

Хостинг

Поддержка сайта

Обслуживание сайта

Поддержка проектов после запуска.

 

СХЕМА РАБОТЫ

Предварительная заявка --- Изучение техзадания ----Окончательная заявка --- Безопасная сделка / Предоплата 50% --- Работа ---

Оплата 50% --- Все исходники, пароли, логины и тд. --- Отзыв

КОНТАКТЫ

Viber/Telegram:  0503672345

WhatsApp: +97254 253 1503

Email:  [email protected]

Онлайн с 10.00 до 20.00, выходные: воскресенье.