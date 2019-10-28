Mrs_i_scream

Анна Mrs_i_scream

 
25 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Копирайтер и по совместительству хороший человек.

Добрый день, друзья. 

Я – начинающий фрилансер.

В моей специализации различная работа с текстами:

  • Копирайтинг
  • Рерайтинг
  • А также если Вы технарь и не очень ладите с грамматикой - не волнуйтесь! С ней хорошо лажу я.
Пишу с нуля:

  • Статьи
  • Отзывы
  • Рецензии
  • Сообщения
  • Рефераты
  • Эссе
  • Также практикуюсь в прозе и лирике (не как Пушкин, царство ему небесное, но всё же).
  • Возможна работа с большими проектами, включающими презентацию.
Особо приветствуются творческие задания. 

В работу попробую вложить всю свою креативность, чтобы Вы остались довольны, а если не получится - что ж, во всяком случае, я старалась. Возврат денег в этом случае гарантирую.

Долгосрочную работу не ищу, беру отдельные задания по сдельным ценам. 

До сих пор не заинтересовала? А что вы скажите про моё главное преимущество - нет, не пунктуальность, она на втором месте, - а невысокая оплата, так как я прекрасно понимаю, что мы все не идеальны, а новички - тем более. К тому же, мне надо чем-то набивать портфолио, и я буду безумно рада, если Вы мне в этом посодействуйте. 

Связаться со мной Вы можете по телефону:

+7(966)700-92-77

Этот же номер на Viber и Whatsapp

А так же по e-mail:

[email protected]