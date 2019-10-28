Mrs_i_scream

Добрый день, друзья.
Я – начинающий фрилансер.
В моей специализации различная работа с текстами:
- Копирайтинг
- Рерайтинг
- А также если Вы технарь и не очень ладите с грамматикой - не волнуйтесь! С ней хорошо лажу я.
- Статьи
- Отзывы
- Рецензии
- Сообщения
- Рефераты
- Эссе
- Также практикуюсь в прозе и лирике (не как Пушкин, царство ему небесное, но всё же).
- Возможна работа с большими проектами, включающими презентацию.
В работу попробую вложить всю свою креативность, чтобы Вы остались довольны, а если не получится - что ж, во всяком случае, я старалась. Возврат денег в этом случае гарантирую.
Долгосрочную работу не ищу, беру отдельные задания по сдельным ценам.
До сих пор не заинтересовала? А что вы скажите про моё главное преимущество - нет, не пунктуальность, она на втором месте, - а невысокая оплата, так как я прекрасно понимаю, что мы все не идеальны, а новички - тем более. К тому же, мне надо чем-то набивать портфолио, и я буду безумно рада, если Вы мне в этом посодействуйте.
Связаться со мной Вы можете по телефону:
+7(966)700-92-77
Этот же номер на Viber и Whatsapp
А так же по e-mail: