Я - первая помощь в Инстаграм

Привет ;)

Бесплатно сделаю разбор и анализ вашего аккаунта

Помогу вам в следующем:

- упакую полностью профиль;

- составлю портрет вашей целевой аудитории;

- сделаю анализ по конкурентам;

- разработаю контент-стратегию (определение болей/удовольствий, легенда бренда, задачи, референсы, механики вовлечения);

- пропишу контент-план;

- настрою таргетированную рекламу

Работаю для кейса за доступной ценой. Решу вашу проблему качественно - как одну, так и комплексно

Заинтересовала? Обращайтесь для обсуждения деталей