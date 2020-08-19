Я - первая помощь в Инстаграм
Привет ;)
Бесплатно сделаю разбор и анализ вашего аккаунта
Помогу вам в следующем:
- упакую полностью профиль;
- составлю портрет вашей целевой аудитории;
- сделаю анализ по конкурентам;
- разработаю контент-стратегию (определение болей/удовольствий, легенда бренда, задачи, референсы, механики вовлечения);
- пропишу контент-план;
- настрою таргетированную рекламу
Работаю для кейса за доступной ценой. Решу вашу проблему качественно - как одну, так и комплексно
Заинтересовала? Обращайтесь для обсуждения деталей